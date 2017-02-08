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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Анатолий Мещеряков: трансферная кампания "Локомотива" идет в рамках финансового fair play
Трансферная кампания московского клуба "Локомотив" в зимнее окно идет в рамках финансового fair play, заявил председатель совета директоров железнодорожников, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков.
"Наша трансферная кампания идет исключительно в рамках финансового fair play. Никаких угроз и рисков у нас не существует", - цитирует Мещерякова ТАСС
"Наша трансферная кампания идет исключительно в рамках финансового fair play. Никаких угроз и рисков у нас не существует", - цитирует Мещерякова ТАСС
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