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Анатолий Мещеряков: трансферная кампания "Локомотива" идет в рамках финансового fair play

Трансферная кампания московского клуба "Локомотив" в зимнее окно идет в рамках финансового fair play, заявил председатель совета директоров железнодорожников, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков.

"Наша трансферная кампания идет исключительно в рамках финансового fair play. Никаких угроз и рисков у нас не существует", - цитирует Мещерякова ТАСС
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 16:11
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