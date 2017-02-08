Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
13:13
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
ESPN: почему Каборе выступает за "Краснодар", а не за более именитый клуб?
Издание ESPN выпустило материал, посвященный лучшим игрокам Кубка Африки. Напомним, в символическую сборную турнира был включен полузащитник сборной Буркина-Фасо и "Краснодара" Шарль Каборе.
"Каборе являлся сердцем сборной Буркина-Фасо, он дирижировал игрой из глубины и задавал темп.
Стоит задуматься, почему этот умный и техничный футболист выступает за "Краснодар", а не за более именитый клуб", - считают в ESPN.
"Каборе являлся сердцем сборной Буркина-Фасо, он дирижировал игрой из глубины и задавал темп.
Стоит задуматься, почему этот умный и техничный футболист выступает за "Краснодар", а не за более именитый клуб", - считают в ESPN.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.