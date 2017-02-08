ESPN: почему Каборе выступает за "Краснодар", а не за более именитый клуб?

Издание ESPN выпустило материал, посвященный лучшим игрокам Кубка Африки. Напомним, в символическую сборную турнира был включен полузащитник сборной Буркина-Фасо и "Краснодара" Шарль Каборе.



"Каборе являлся сердцем сборной Буркина-Фасо, он дирижировал игрой из глубины и задавал темп.



Стоит задуматься, почему этот умный и техничный футболист выступает за "Краснодар", а не за более именитый клуб", - считают в ESPN.