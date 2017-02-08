Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

ESPN: почему Каборе выступает за "Краснодар", а не за более именитый клуб?

Издание ESPN выпустило материал, посвященный лучшим игрокам Кубка Африки. Напомним, в символическую сборную турнира был включен полузащитник сборной Буркина-Фасо и "Краснодара" Шарль Каборе.

"Каборе являлся сердцем сборной Буркина-Фасо, он дирижировал игрой из глубины и задавал темп.

Стоит задуматься, почему этот умный и техничный футболист выступает за "Краснодар", а не за более именитый клуб", - считают в ESPN.
Теги: Каборе Краснодар
Сегодня, 16:53
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Gritsay
Потому что это счастье играть за Краснодар. Человеку нравится,это его выбор

Именно
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 17:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Потому что это счастье играть за Краснодар. Человеку нравится,это его выбор
Регистрация: 25.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.