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"Ювентус" одержал победу над "Кротоне"

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Кротоне" со счетом 2:0.

Чемпионат Италии

18 тур

"Кротоне" - "Ювентус" 0:2

Гол: Манджукич, 60, Игуаин, 74

"Кротоне": Кордац, Рози, Месба, Чеккерини, Феррари, Сампиризи (Акости, 70), Барберис, Капецци, Тонев (Тротта, 78), Фальчинелли (Сульич, 84), Стоян

"Ювентус": Буффон, Алвес (Барцальи, 78), Ругани, Бонуччи, Асамоа, Ринкон, Хедира (Пьянич, 70), Пьяца (Стураро, 89), Игуаин, Дибала, Манджукич

Предупреждения: Бонуччи, 66
Теги: Ювентус Кротоне
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