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Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом (4)
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Генконсул Украины в Мюнхене: мы требуем от "Баварии" извинений за действия ее болельщиков в адрес Зозули (15)
"Ювентус" одержал победу над "Кротоне"
В матче 18-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Кротоне" со счетом 2:0.
Чемпионат Италии
18 тур
"Кротоне" - "Ювентус" 0:2
Гол: Манджукич, 60, Игуаин, 74
"Кротоне": Кордац, Рози, Месба, Чеккерини, Феррари, Сампиризи (Акости, 70), Барберис, Капецци, Тонев (Тротта, 78), Фальчинелли (Сульич, 84), Стоян
"Ювентус": Буффон, Алвес (Барцальи, 78), Ругани, Бонуччи, Асамоа, Ринкон, Хедира (Пьянич, 70), Пьяца (Стураро, 89), Игуаин, Дибала, Манджукич
Предупреждения: Бонуччи, 66
Чемпионат Италии
18 тур
"Кротоне" - "Ювентус" 0:2
Гол: Манджукич, 60, Игуаин, 74
"Кротоне": Кордац, Рози, Месба, Чеккерини, Феррари, Сампиризи (Акости, 70), Барберис, Капецци, Тонев (Тротта, 78), Фальчинелли (Сульич, 84), Стоян
"Ювентус": Буффон, Алвес (Барцальи, 78), Ругани, Бонуччи, Асамоа, Ринкон, Хедира (Пьянич, 70), Пьяца (Стураро, 89), Игуаин, Дибала, Манджукич
Предупреждения: Бонуччи, 66
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