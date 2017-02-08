Дэнни Симпсон: не думали, что нам будет насколько трудно в этом сезоне

Защитник "Лестера" Дэнни Симпсон заявил, что его команда будет биться за главного тренера Клаудио Раньери.



"Лестер" будет биться за Раньери. Два года назад мы были в похожей ситуации и сумели сохранить место в премьер-лиге. Мы знаем что делать. Было понятно, что этот сезон будет тяжелее предыдущего, но мы не думали, что нам будет насколько трудно. Тем не менее, мы будет сражаться изо всех сил в каждом матче", - цитирует Симпсона Sky Sports.