Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Дэнни Симпсон: не думали, что нам будет насколько трудно в этом сезоне

Защитник "Лестера" Дэнни Симпсон заявил, что его команда будет биться за главного тренера Клаудио Раньери.

"Лестер" будет биться за Раньери. Два года назад мы были в похожей ситуации и сумели сохранить место в премьер-лиге. Мы знаем что делать. Было понятно, что этот сезон будет тяжелее предыдущего, но мы не думали, что нам будет насколько трудно. Тем не менее, мы будет сражаться изо всех сил в каждом матче", - цитирует Симпсона Sky Sports.
Теги: Лестер Раньери
Сегодня, 22:23
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.