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"Спартак-2" может подписать замбийского нападающего

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, который выступает за молодёжную сборную страны, может подписать контракт со "Спартаком-2", утверждает Zambian Football.

Сообщается, что 8 февраля 19-летний футболист проходил медицинский осмотр в расположении московского клуба.
Теги: Спартак-2 Трансферы
Вчера, 23:30
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