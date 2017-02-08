"Спартак-2" может подписать замбийского нападающего

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, который выступает за молодёжную сборную страны, может подписать контракт со "Спартаком-2", утверждает Zambian Football.



Сообщается, что 8 февраля 19-летний футболист проходил медицинский осмотр в расположении московского клуба.