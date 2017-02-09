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"Милану" вдевятером удалось обыграть "Болонью"
"Милан" вырвал победу над "Болоньей" в выездном матче 18-го тура Серии А.
Чемпионат Италии. 18 тур
"Болонья" - "Милан" - 0:1
Голы: Пашалич, 89
"Болонья": Коста, Крафт, Мбайе (Торосидис, 77), Гастальделло (Петкович, 62), Майетта, Пульгар (Вивиани, 80), Джемаили, Надь, Крейчи, Дестро, Верди
"Милан": Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли (Сапата, 31), Вангиони, Локателли (Гомес, 46), Куцка, Пашалич, Бакка (Поли, 62), Сусо, Деулофеу
Предупреждения: Палетта, 18, Мбайе, 18, Абате, 23, Палетта, 36, Гастальделло, 45, Верди, 47, Куцка, 53, 59, Вангиони, 71, Надь, 90+2, Джемаили, 90+5
Удаления: Палетта, 36, Куцка, 59.
Чемпионат Италии. 18 тур
"Болонья" - "Милан" - 0:1
Голы: Пашалич, 89
"Болонья": Коста, Крафт, Мбайе (Торосидис, 77), Гастальделло (Петкович, 62), Майетта, Пульгар (Вивиани, 80), Джемаили, Надь, Крейчи, Дестро, Верди
"Милан": Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли (Сапата, 31), Вангиони, Локателли (Гомес, 46), Куцка, Пашалич, Бакка (Поли, 62), Сусо, Деулофеу
Предупреждения: Палетта, 18, Мбайе, 18, Абате, 23, Палетта, 36, Гастальделло, 45, Верди, 47, Куцка, 53, 59, Вангиони, 71, Надь, 90+2, Джемаили, 90+5
Удаления: Палетта, 36, Куцка, 59.
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