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Маурисио Пеллегрино: выход в финал для "Алавеса" стал чем-то неожиданным
Главный тренер "Алавеса" Маурисио Пеллегрино поделился радостью от выхода в финал Кубка Испании. В полуфинале его команда обыграла "Сельту" со счетом 1:0.
"Это подарок для меня как для тренера. Чувствую удовлетворение от того, что мы смогли дать нашим болельщикам.
Считаю, что обе команды были равны, но во втором тайме мы действовали достаточно неплохо. Выход в финал для нас - это немного неожиданно", - цитирует Пеллегрино Marca.
"Это подарок для меня как для тренера. Чувствую удовлетворение от того, что мы смогли дать нашим болельщикам.
Считаю, что обе команды были равны, но во втором тайме мы действовали достаточно неплохо. Выход в финал для нас - это немного неожиданно", - цитирует Пеллегрино Marca.
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