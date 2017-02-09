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Аргентинский клуб нанес на форму логотипы 50 разных спонсоров (фото)

Клуб пятого дивизиона чемпионата Аргентины в целью попасть в "Книгу рекордов Гиннесса" нанес логотипы 50 разных спонсоров на свою форму.

В минувшем сезоне на футболках "Сентенарио де Неукен" были нанесены логотипы 34 спонсоров. По словам президента клуба Густаво Гомеса, спонсорская помощь приходит в клуб не только в виде денег. Одна из компаний дала клубу квадрацикл, а другая - дает лотерейные билеты.



Аргентинский клуб нанес на форму логотипы 50 разных спонсоров (фото)


Газета.ru
Сегодня, 07:50
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