Аргентинский клуб нанес на форму логотипы 50 разных спонсоров (фото)

Клуб пятого дивизиона чемпионата Аргентины в целью попасть в "Книгу рекордов Гиннесса" нанес логотипы 50 разных спонсоров на свою форму.В минувшем сезоне на футболках "Сентенарио де Неукен" были нанесены логотипы 34 спонсоров. По словам президента клуба Густаво Гомеса, спонсорская помощь приходит в клуб не только в виде денег. Одна из компаний дала клубу квадрацикл, а другая - дает лотерейные билеты.