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Сборная России выразила соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова

Сборная России выразила соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего вратаря сборной СССР и киевского "Динамо" Виктора Чанова. Ветеран скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

"Ушел из жизни экс-вратарь сборной СССР Виктор Чанов... Скорбим...", – говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Напомним, 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева, в результате которого он получил черепно-мозговую травму.

Сборная России выразила соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова
Теги: Сборная России Чанов
Сегодня, 10:31
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