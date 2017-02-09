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"Анжи" подписал 17-летнего вратаря, ранее бывшего в ЦСКА (фото)

Голкипер Дмитрий Герасимов заключил контракт с ФК "Анжи", информирует официальный сайт клуба.

Вратарь, которому 16 февраля исполнится 18 лет, ранее был заявлен за московский ЦСКА.

Теги: Анжи
Сегодня, 11:18
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