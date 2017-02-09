Серхио Рамос выполнил данк бросил вызов нападающему NBA Леброну Джеймсу (видео)

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос исполнил эффектный данк и бросил вызов нападающему клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" Леброну Джеймсу."Готовлюсь к Матчу звезд НБА. Сможешь лучше, Джеймс?" - написал Рамос в твиттере.Матч звезд НБА пройдет 20 февраля.