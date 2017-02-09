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Серхио Рамос выполнил данк бросил вызов нападающему NBA Леброну Джеймсу (видео)

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос исполнил эффектный данк и бросил вызов нападающему клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" Леброну Джеймсу.

"Готовлюсь к Матчу звезд НБА. Сможешь лучше, Джеймс?" - написал Рамос в твиттере.

Матч звезд НБА пройдет 20 февраля.

ВИДЕО - здесь

Газета.ru
Теги: Рамос
Сегодня, 13:28
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(2)
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:08) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
прыгучий, суко


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 13:34) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Сегодня у меня складывается ощущение, что на сайте новый новостник...
Регистрация: 16.09.2010
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