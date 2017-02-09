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Олег Кузнецов: Чанов умер после бытовой травмы

Бывший игрок сборной СССР и Украины Олег Кузнецов прокомментировал смерть экс-голкипера советской сборной Виктора Чанова.

"Нелепая смерть, от бытовой травмы… Виктор был одним из великих футболистов того времени. Даже у нас на Украине всегда сравнивают либо с Чановым, либо с Дасаевым. Однако он был не только хорошим вратарём, но и человеком. Никаких конфликтов ни в клубе, ни в сборной никогда не было. У меня о нём остались самые приятные воспоминания.

Виктор жил в частном доме. Как-то ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его тёща нашла уже почти без сознания. Никаких избиений не было. Травма на ровном месте…

После этого он лежал три недели в коме. Нам говорили, что если бы даже и вышел из неё, то полноценной жизнью всё равно уже жить не смог бы", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".
Сегодня, 13:50
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№9 Написал: Zucken (Сегодня, 15:07) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Кто-то врет


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Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№8 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 14:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Травма на ровном месте…

А в Украине сейчас у всех травмы на ровном месте случаются,большинство предпочитают заканчивать жизнь самоубийством(чтобы не мучиться).
Регистрация: 21.08.2012
№7 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 14:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
А дело по статье умышленное убийство...да, совсем скурвились когда-то большие игроки...Как-то ночью спускался попить воды и упал.

Во-во , лучше б уж промолчал громодянин....


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А дело по статье умышленное убийство...да, совсем скурвились когда-то большие игроки...Как-то ночью спускался попить воды и упал.
Регистрация: 15.12.2013
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:12) #
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online

Как же Вы все там боитесь.... Жаль...
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
А откуда он знает, что он спускался попить? Все спали, а потом он был в коме до самой смерти
Регистрация: 10.03.2012
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Третья версия...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Очередная интерпретация событий ,кажется уже ЧЕТВЕРТАЯ.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Странно всё это...
Регистрация: 6.01.2006
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