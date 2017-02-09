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Олег Кузнецов: Чанов умер после бытовой травмы
Бывший игрок сборной СССР и Украины Олег Кузнецов прокомментировал смерть экс-голкипера советской сборной Виктора Чанова.
"Нелепая смерть, от бытовой травмы… Виктор был одним из великих футболистов того времени. Даже у нас на Украине всегда сравнивают либо с Чановым, либо с Дасаевым. Однако он был не только хорошим вратарём, но и человеком. Никаких конфликтов ни в клубе, ни в сборной никогда не было. У меня о нём остались самые приятные воспоминания.
Виктор жил в частном доме. Как-то ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его тёща нашла уже почти без сознания. Никаких избиений не было. Травма на ровном месте…
После этого он лежал три недели в коме. Нам говорили, что если бы даже и вышел из неё, то полноценной жизнью всё равно уже жить не смог бы", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".
"Нелепая смерть, от бытовой травмы… Виктор был одним из великих футболистов того времени. Даже у нас на Украине всегда сравнивают либо с Чановым, либо с Дасаевым. Однако он был не только хорошим вратарём, но и человеком. Никаких конфликтов ни в клубе, ни в сборной никогда не было. У меня о нём остались самые приятные воспоминания.
Виктор жил в частном доме. Как-то ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его тёща нашла уже почти без сознания. Никаких избиений не было. Травма на ровном месте…
После этого он лежал три недели в коме. Нам говорили, что если бы даже и вышел из неё, то полноценной жизнью всё равно уже жить не смог бы", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".
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