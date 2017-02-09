Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Полиция завела дело об убийстве в связи со смертью Виктора Чанова

Полиция завела уголовное дело по статье "Умышленное убийство" в связи со смертью экс-голкипера киевского "Динамо" и сборной СССР Виктора Чанова.

"Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", - сообщается на официальном сайте полиции Киева.

Вечером 8 февраля в дежурную часть киевской полиции поступило сообщение от врача о том, что в отделении нейрохирургии скончался бывший футболист, местный житель 1959 года.

"Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года в 22.00 доставила в медицинское учреждение "скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пациенту с тяжелым диагнозом предоставлялась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания, накануне вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста.

Газета.ru
Сегодня, 13:59
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 14:47) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Какляцкая полиция может только сэлфи с кошечками делать.
Регистрация: 28.12.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.