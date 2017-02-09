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Полиция завела дело об убийстве в связи со смертью Виктора Чанова
Полиция завела уголовное дело по статье "Умышленное убийство" в связи со смертью экс-голкипера киевского "Динамо" и сборной СССР Виктора Чанова.
"Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", - сообщается на официальном сайте полиции Киева.
Вечером 8 февраля в дежурную часть киевской полиции поступило сообщение от врача о том, что в отделении нейрохирургии скончался бывший футболист, местный житель 1959 года.
"Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года в 22.00 доставила в медицинское учреждение "скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, пациенту с тяжелым диагнозом предоставлялась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания, накануне вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста.
Газета.ru
"Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", - сообщается на официальном сайте полиции Киева.
Вечером 8 февраля в дежурную часть киевской полиции поступило сообщение от врача о том, что в отделении нейрохирургии скончался бывший футболист, местный житель 1959 года.
"Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года в 22.00 доставила в медицинское учреждение "скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, пациенту с тяжелым диагнозом предоставлялась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания, накануне вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста.
Газета.ru
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