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Билеты на матч ЦСКА - "Зенит" будут стоить от тысячи до 25 тысяч рублей
ЦСКА открыл продажу билетов на первый домашний матч после зимнего перерыва с питерским "Зенитом", который пройдёт 4 марта.
Билеты будут реализовываться в два этапа. На первом этапе будет выпущена часть билетов для онлайн-продажи. 24 февраля, со стартом продаж в кассах Арены ЦСКА, будет открыта для приобретения оставшаяся часть билетов.
На сектора за воротами билеты будут стоить тысячу рублей. Самые дорогие билеты стоимостью 25 тысяч рублей продаются на ВИП-сектора. Для студентов, школьников, пенсионеров и жителей близлежащих к "Арене ЦСКА" улиц предусмотрены скидки на билеты (50% и 20%).
ЦСКА
Билеты будут реализовываться в два этапа. На первом этапе будет выпущена часть билетов для онлайн-продажи. 24 февраля, со стартом продаж в кассах Арены ЦСКА, будет открыта для приобретения оставшаяся часть билетов.
На сектора за воротами билеты будут стоить тысячу рублей. Самые дорогие билеты стоимостью 25 тысяч рублей продаются на ВИП-сектора. Для студентов, школьников, пенсионеров и жителей близлежащих к "Арене ЦСКА" улиц предусмотрены скидки на билеты (50% и 20%).
ЦСКА
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