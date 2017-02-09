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Билеты на матч ЦСКА - "Зенит" будут стоить от тысячи до 25 тысяч рублей

ЦСКА открыл продажу билетов на первый домашний матч после зимнего перерыва с питерским "Зенитом", который пройдёт 4 марта.

Билеты будут реализовываться в два этапа. На первом этапе будет выпущена часть билетов для онлайн-продажи. 24 февраля, со стартом продаж в кассах Арены ЦСКА, будет открыта для приобретения оставшаяся часть билетов.

На сектора за воротами билеты будут стоить тысячу рублей. Самые дорогие билеты стоимостью 25 тысяч рублей продаются на ВИП-сектора. Для студентов, школьников, пенсионеров и жителей близлежащих к "Арене ЦСКА" улиц предусмотрены скидки на билеты (50% и 20%).

ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:12
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6
(1)
№6 Написал: vlees (Сегодня, 15:13) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
уверен не будет аншлага

Квартиру готов заложить, уверенный?

Готов,кто будет покупать билеты на такой уг за 3 косаря?макс 25-27 будет,аншлаг будет у вас когда приедет к вам в гости самая популярная команда в стране и стадион как всегда будет заполнен на половину красно белыми,бгг

Цитата: anatolik189
Еврей бабло за строительство решил отбить с помощью болельщиков!

и через 30 лет не отобьет,будем объективны,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
уверен не будет аншлага

Квартиру готов заложить, уверенный?
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: vlees (Сегодня, 14:38) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
уверен не будет аншлага
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:33) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кайф не в випе, на трибунах плечо к плечу, а это так, для телок и водки попить без палева...
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:29) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
окуеть, гинер решил ва-банк пойти.
может он авену и виптрибуну отдаст в часть долга? петр там сауну со шлю..ми и блекджеком устроит,


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:20) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Еврей бабло за строительство решил отбить с помощью болельщиков!
Регистрация: 2.04.2012
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