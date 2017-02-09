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На стадионе "Урала" включили подогрев газона и накрыли его специальной пленкой

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских рассказал о подготовке стадиона к матчу 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром", который состоится 28 февраля.

"Мы начали подготовку стадиона к весенней части сезона уже 30 января. Почистили поле от снега, включили подогрев газона и накрыли его специальной пленкой. До определенного момента вмешиваться в процесс не стоит, даем траве подрасти.

Ближе к матчу на Кубок России начнутся более активные работы на арене. Кстати, впервые в истории мы начали готовить арену так рано. Связано это с тем, что в феврале "Уралу" проводить домашние матчи еще не доводилось", - цитирует Медведевских "СЭ".
Теги: Урал
Сегодня, 14:31
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