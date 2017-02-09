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В МВД Украины усомнились в том,что Виктор Чанов был убит

Спикер МВД Украины Артем Шевченко опроверг информацию об избиении бывшего вратаря киевского "Динамо" и сборной СССР Виктора Чанова, передает "Лента".

"Как думаете - если бы его реально избили, его родные и коллеги по тому звездному составу "Динамо" не сообщили бы в полицию и не подняли бы шум в поисках преступников?" - написал представитель МВД в Facebook, после чего удалил свой пост.

Ранее в СМИ появилась новость, что 20 января в окрестностях Киева неизвестные избили экс-футболиста, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму, затем его родственница Ирина Чанова опровергла эту информацию.
Сегодня, 14:50
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№2 Написал: Zucken (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Быстро свернули дело imp


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Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 14:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы сомневался!
Сейчас в Украине большинство предпочитают заканчивать жизнь самоубийством(чтобы не мучиться).
Регистрация: 21.08.2012
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