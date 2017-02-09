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В МВД Украины усомнились в том,что Виктор Чанов был убит
Спикер МВД Украины Артем Шевченко опроверг информацию об избиении бывшего вратаря киевского "Динамо" и сборной СССР Виктора Чанова, передает "Лента".
"Как думаете - если бы его реально избили, его родные и коллеги по тому звездному составу "Динамо" не сообщили бы в полицию и не подняли бы шум в поисках преступников?" - написал представитель МВД в Facebook, после чего удалил свой пост.
Ранее в СМИ появилась новость, что 20 января в окрестностях Киева неизвестные избили экс-футболиста, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму, затем его родственница Ирина Чанова опровергла эту информацию.
"Как думаете - если бы его реально избили, его родные и коллеги по тому звездному составу "Динамо" не сообщили бы в полицию и не подняли бы шум в поисках преступников?" - написал представитель МВД в Facebook, после чего удалил свой пост.
Ранее в СМИ появилась новость, что 20 января в окрестностях Киева неизвестные избили экс-футболиста, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму, затем его родственница Ирина Чанова опровергла эту информацию.
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