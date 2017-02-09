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УЕФА просит, чтобы на ЧМ-2026 было как минимум 16 представителей от Европы

Глава УЕФА Александер Чеферин надеется, что Международная федерация футбола выделит не менее 16 квот для европейских команд на мундиале 2026 года.

"Мы считаем реалистичным запросить не меньше 16 квот для европейских сборных, чтобы в каждой из 16 групп было по одной национальной команде от Европы", - цитирует Чеферина футбольный обозреватель Роб Харрис в твиттере.

Ранее ФИФА расширила число стран-участниц чемпионата мира 2026-го года до 48.

Газета.ru
Теги: Чеферин
Сегодня, 15:55
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№1 Написал: perekos Самара (Сегодня, 17:27) #
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16 из 48 позор европе! 20 надо! а то не чм а порно какое гондурасы бангладеши венесуёлы и о-ва кука rage


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
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