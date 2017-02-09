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Диего Марадона стал сотрудником ФИФА
Легендарный футболист Диего Марадона на своей странице в Facebook сообщил, что приступил к работе в ФИФА.
"Теперь это официально. Наконец-то я могу исполнить одно из основных своих желаний: работать над чистотой и прозрачностью ФИФА рядом с людьми, которые действительно любят футбол. Спасибо всем, кто вдохновлял меня к старту работы над новым вызовом", – написал Марадона.
"Теперь это официально. Наконец-то я могу исполнить одно из основных своих желаний: работать над чистотой и прозрачностью ФИФА рядом с людьми, которые действительно любят футбол. Спасибо всем, кто вдохновлял меня к старту работы над новым вызовом", – написал Марадона.
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