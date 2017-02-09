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Томас Тухель: "Боруссия" заслужила выход в четвертьфинал Кубка

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка Германии.

"Я не ожидал, что у нас будет столько голевых возможностей в матче с "Гертой". Однако команде не хватало завершающего удара, чтобы решить исход матча в свою пользу. В серии пенальти шансы у всех команда практически равны. Я считаю, что мы заслужили путевку в четвертьфинал турнира", - цитирует Тухеля Goal.com.
Теги: Тухель Боруссия Д
Сегодня, 18:31
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