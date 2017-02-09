Димитри Пайе: гол в ворота "Генгама" принес мне уверенность в своих силах

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе прокомментировал свой первый гол в Лиге 1, который он провёл в ворота "Генгама" (2:0).



"Это не самый красивый гол в моей карьере, я должен был нащупать свою игру. Теперь же я полностью раскрепощен. Гол в ворота "Генгама" принёс мне уверенность в своих силах", - цитирует Пайе RMC.