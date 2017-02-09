Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
21:34
Адъям Кузяев: право выбирать, какое название будет у "Терека" - прерогатива руководства клуба и болельщиков
Адъям Кузяев: право выбирать, какое название будет у "Терека" - прерогатива руководства клуба и болельщиков
21:24
Максим Канунников: когда "Зенит" купил Халка и Витселя, понял, что место в основе будет получить сложно
Максим Канунников: когда "Зенит" купил Халка и Витселя, понял, что место в основе будет получить сложно
Массимилиано Аллегри не возглавит лондонский "Арсенал"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не возглавит "Арсенал" после окончания нынешнего сезона, информирует Daily Express.
Сообщается, что руководство "канониров" не смогло договориться с итальянцем по некоторым вопросам контракта. Таким образом, "Арсенал" продлит контракт с нынешним рулевым клуба - французом Арсеном Венгером.
Сообщается, что руководство "канониров" не смогло договориться с итальянцем по некоторым вопросам контракта. Таким образом, "Арсенал" продлит контракт с нынешним рулевым клуба - французом Арсеном Венгером.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.