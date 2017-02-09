Массимилиано Аллегри не возглавит лондонский "Арсенал"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не возглавит "Арсенал" после окончания нынешнего сезона, информирует Daily Express.



Сообщается, что руководство "канониров" не смогло договориться с итальянцем по некоторым вопросам контракта. Таким образом, "Арсенал" продлит контракт с нынешним рулевым клуба - французом Арсеном Венгером.