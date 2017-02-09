Уго Льорис попал в сферу интересов мадридского "Реала"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис привлек внимание мадридского "Реала", передает The Telegraph.



Руководство "сливочных" решило, что с игроком "шпор" будет легче договориться, чем с вратарем "Челси" Тибо Куртуа. Возможный трансфер футболиста оценивается в 24 миллиона евро.