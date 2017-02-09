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Уго Льорис попал в сферу интересов мадридского "Реала"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис привлек внимание мадридского "Реала", передает The Telegraph.

Руководство "сливочных" решило, что с игроком "шпор" будет легче договориться, чем с вратарем "Челси" Тибо Куртуа. Возможный трансфер футболиста оценивается в 24 миллиона евро.
Теги: Льорис Реал Тоттенхэм Трансферы
Вчера, 23:04
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