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"Челси" следит за защитником "Валенсии" Жоау Конселу

Защитник "Валенсии" Жоау Конселу может продолжить карьеру в "Челси", сообщает Yahoo Sports.

Португалец является главной трансферной целью "аристократов" в летний период. В текущем сезоне игрок выходил на поле в составе "летучих мышей" 19 раз, получив три "горчичника" и одну красную карточку.
Теги: Валенсия Челси Трансферы
Вчера, 23:22
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
нап поважнее будет..даешь Морату,блин!! blush


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Регистрация: 2.03.2011
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