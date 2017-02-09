"Челси" следит за защитником "Валенсии" Жоау Конселу

Защитник "Валенсии" Жоау Конселу может продолжить карьеру в "Челси", сообщает Yahoo Sports.



Португалец является главной трансферной целью "аристократов" в летний период. В текущем сезоне игрок выходил на поле в составе "летучих мышей" 19 раз, получив три "горчичника" и одну красную карточку.