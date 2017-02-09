Златан Ибрагимович: наш единственный враг – мы сами

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассчитывает, что "Красные дьяволы" поднимутся вверх в турнирной таблице.



Сейчас "МЮ" идёт на 6-е месте, отставая от лидирующего "Челси" на 14 очков.



"Наш единственный враг – мы сами. Если бы мы набрали свои очки, ситуация была бы совершенно иной. Но давайте не будем отчаиваться – возможно, другие команды тоже начнут терять очки", - цитирует Ибрагимовича Daily Mirror.