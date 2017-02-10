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Игорь Шалимов: важно, чтобы Смолов забивал
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал товарищеский матч против "Марбельи" (4:0).
"Второй тайм больше добавил настроения, потому что мы и лучше играли, и добились положительного результата, что важно, поскольку последние матчи обычно проходят без соответствующего настроя, завтра отъезд, народ уже подустал.
Первый тайм играли плохо, но в перерыве поговорили и все исправили. Стали играть быстрее, двигаться активнее. Мы выиграли с крупным счетом, показав неплохие моменты во втором тайме. В принципе, мы удовлетворены. Довольны подачами со "стандартов".
День рождения Смолова? Важно, чтобы он забивал, тогда форвард чувствует себя увереннее. Играл он правильно, создавал моменты, играл на партнеров. Важно, что забил, это хорошо, тем более в день рождения, с чем его еще раз поздравляем", - цитирует Шалимова официальный сайт "Краснодара".
"Второй тайм больше добавил настроения, потому что мы и лучше играли, и добились положительного результата, что важно, поскольку последние матчи обычно проходят без соответствующего настроя, завтра отъезд, народ уже подустал.
Первый тайм играли плохо, но в перерыве поговорили и все исправили. Стали играть быстрее, двигаться активнее. Мы выиграли с крупным счетом, показав неплохие моменты во втором тайме. В принципе, мы удовлетворены. Довольны подачами со "стандартов".
День рождения Смолова? Важно, чтобы он забивал, тогда форвард чувствует себя увереннее. Играл он правильно, создавал моменты, играл на партнеров. Важно, что забил, это хорошо, тем более в день рождения, с чем его еще раз поздравляем", - цитирует Шалимова официальный сайт "Краснодара".
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