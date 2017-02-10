"Боруссия" оценила Пьера-Эмерика Обамейянга в 70 млн евро

Дортмундская "Боруссия" готова отпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамейянга если получит предложение в размере € 70 млн, информирует Goal.Форвард неоднократно давал понять, что мог бы рассмотреть предложение мадридского "Реала", однако в немецком клубе сохраняют спокойствие, поскольку контракт игрока рассчитан до лета 2020 года. Габонца уже пытались приобрести "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", однако их запросы тут же были отвергнуты."Реал" примет решение о целесообразности приобретения Обамейянга в конце сезона.