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"Боруссия" оценила Пьера-Эмерика Обамейянга в 70 млн евро

Дортмундская "Боруссия" готова отпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамейянга если получит предложение в размере € 70 млн, информирует Goal.

Форвард неоднократно давал понять, что мог бы рассмотреть предложение мадридского "Реала", однако в немецком клубе сохраняют спокойствие, поскольку контракт игрока рассчитан до лета 2020 года. Габонца уже пытались приобрести "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", однако их запросы тут же были отвергнуты.

"Реал" примет решение о целесообразности приобретения Обамейянга в конце сезона.

Газета.ru
Теги: Боруссия Д Обамеянг
Сегодня, 01:25
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