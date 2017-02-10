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Станислав Черчесов: матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией - для нас это великолепные спарринги
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что доволен соперниками по предстоящим товарищеским матчам. Напомним, 24 марта россияне на стадионе "Краснодара" встретятся с Кот-д'Ивуаром, а 28 марта в Сочи на арене "Фишт" сыграют против Бельгии.
"Мы хотели играть против хороших команд высокого уровня, при этом чтобы они были с разных континентов, чтобы сборная обогащалась. Кот-д'Ивуар – участник Кубка Африки, а сборную Бельгии и представлять не нужно, ведь эта команда одна из лучших в рейтинге ФИФА. Для нас это великолепные спарринги.
Мы говорили с Виталием Мутко о том, что сборная должна играть не только в Москве, но и в регионах. Строятся новые стадионы, и мы постараемся сыграть на этих аренах, чтобы зрители на увидели, ну и сами мы протестировали бы эти стадионы", - цитирует Черчесова "СЭ".
"Мы хотели играть против хороших команд высокого уровня, при этом чтобы они были с разных континентов, чтобы сборная обогащалась. Кот-д'Ивуар – участник Кубка Африки, а сборную Бельгии и представлять не нужно, ведь эта команда одна из лучших в рейтинге ФИФА. Для нас это великолепные спарринги.
Мы говорили с Виталием Мутко о том, что сборная должна играть не только в Москве, но и в регионах. Строятся новые стадионы, и мы постараемся сыграть на этих аренах, чтобы зрители на увидели, ну и сами мы протестировали бы эти стадионы", - цитирует Черчесова "СЭ".
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