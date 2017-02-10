Илья Геркус: было вполне ожидаемо, что Миранчук отзовет заявление о разрыве контракта

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что решение Алексея Миранчука отозвать заявление о расторжении контракта с клубом было ожидаемо.– Это было вполне ожидаемо. Я надеялся, что голос разума возобладает. После разрыва контракта по инициативе футболиста перспективы развития ситуации, по нашим оценкам, стали бы плачевными. В первую очередь, для Алексея. Правила прекращения договора с клубом четко оговорены его текстом, и расторжение по заявлению футболиста там не обозначено. Клуб свои обязательства выполнял и продолжит это делать. В клубе к Миранчуку очень хорошее отношение, позитивное. Никто не забывал, что он наш воспитанник.– Видимо, в сердцах. Хорошо, что Алексей одумался и решил этого не делать. Могу только приветствовать такой шаг.– Да, одного из них.– У него есть личное мнение. Уверен в этом. Хотя, конечно, Алексей прислушивается к кому-то.– Да, и не раз. В том числе на недавних сборах. Предостерегал от возможных тяжелых последствий в случае неосторожного шага. Призывал к иным действиям. И мне кажется, он прислушался к моим словам, после этого пришел и сгладил последствия своего поступка, я считаю, необдуманного.