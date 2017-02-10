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Агент: Вагнер Лав мог оказаться в "Локомотиве", но его жена наотрез отказалась ехать в Россию
Агент Паулу Барбоза рассказал, что нападающий "Алантяспора" Вагнер Лав после выступления в Китае мог оказаться в московском "Локомотиве".
"Два года назад Вагнер расторг контракт в Китае и хотел вернуться в Россию. Я договорился с "Локомотивом", где ему предложили хорошие условия.
Бразилец подписал предварительный контракт, а клуб уже готовил презентацию, как вмешалась жена, наотрез отказавшись ехать в Россию. Позже Вагнер признался, что сожалеет и зря пошел на поводу у своей супруги", - цитирует Барбозу "СЭ".
"Два года назад Вагнер расторг контракт в Китае и хотел вернуться в Россию. Я договорился с "Локомотивом", где ему предложили хорошие условия.
Бразилец подписал предварительный контракт, а клуб уже готовил презентацию, как вмешалась жена, наотрез отказавшись ехать в Россию. Позже Вагнер признался, что сожалеет и зря пошел на поводу у своей супруги", - цитирует Барбозу "СЭ".
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