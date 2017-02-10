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Раджа Наингголан: ненавижу "Ювентус", они выигрывают благодаря пенальти или штрафному

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан признался, что испытывает антипатию к "Ювентусу".

"Я из тех, кто не любит "Ювентус". Когда играл за "Кальяри", то был готов отдать все, чтобы победить его. Мы всегда играли с ним вничью на "Ювентус Стэдиум". Я ненавижу его, потому что он всегда побеждает благодаря пенальти или штрафному удару.

Я перешел в "Рому", чтобы что-то выиграть и не дать это сделать "Ювентусу", которому постоянно помогают. Если мы не победим в чемпионате, то сделаем это в Кубке.

Поверьте мне, в полуфиналах мы оба раза выиграем у "Лацио", – цитирует бельгийского игрока "Советский спорт" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Наингголан Рома Ювентус
Сегодня, 09:20
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