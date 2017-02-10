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Раджа Наингголан: ненавижу "Ювентус", они выигрывают благодаря пенальти или штрафному
Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан признался, что испытывает антипатию к "Ювентусу".
"Я из тех, кто не любит "Ювентус". Когда играл за "Кальяри", то был готов отдать все, чтобы победить его. Мы всегда играли с ним вничью на "Ювентус Стэдиум". Я ненавижу его, потому что он всегда побеждает благодаря пенальти или штрафному удару.
Я перешел в "Рому", чтобы что-то выиграть и не дать это сделать "Ювентусу", которому постоянно помогают. Если мы не победим в чемпионате, то сделаем это в Кубке.
Поверьте мне, в полуфиналах мы оба раза выиграем у "Лацио", – цитирует бельгийского игрока "Советский спорт" со ссылкой на Football Italia.
"Я из тех, кто не любит "Ювентус". Когда играл за "Кальяри", то был готов отдать все, чтобы победить его. Мы всегда играли с ним вничью на "Ювентус Стэдиум". Я ненавижу его, потому что он всегда побеждает благодаря пенальти или штрафному удару.
Я перешел в "Рому", чтобы что-то выиграть и не дать это сделать "Ювентусу", которому постоянно помогают. Если мы не победим в чемпионате, то сделаем это в Кубке.
Поверьте мне, в полуфиналах мы оба раза выиграем у "Лацио", – цитирует бельгийского игрока "Советский спорт" со ссылкой на Football Italia.
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