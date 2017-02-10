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Федор Чалов: думаю, что я готов к конкуренции с Витиньо и Оланаре

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился своим мнением о тренерских перестановках в команде по ходу сезона.

"Конечно, главное изменение при Гончаренко произошло в плане тактики, и это лично для меня очень интересно. Даже могу сказать, что мне легче играть при новой схеме (3-5-2), появляется взаимопомощь между мной и вторым нападающим. В остальном же методы Слуцкого и Виктор Михайловича очень похожи. Приятно, что обстановка в команде не поменялась, осталась такой же отличной.

Гончаренко много времени уделяет молодым игрокам, в том числе и мне. Он постоянно подходит к нам на поле, объясняет, что мы делаем не так, подсказывает. Если Виктор Михайлович иногда нам и "напихивает", то по делу.

В декабре Гончаренко в интервью телеканалу "Матч ТВ" заявил, что время Чалова еще наступит, а в оставшейся части сезона ему, видимо, придется выходить на замену.

"Не могу сказать, что эти слова меня как-то удивили, я готов к этому. Хотя эта фраза заставила меня "пахать" на тренировках с удвоенной энергией, мотивация стала выше. Надеюсь, что докажу ему, что готов играть в основном составе.

Думаю, что я готов к конкуренции с Витиньо и Оланаре. Уверен, что она пойдет мне только на пользу. Тем более, когда рядом такие мастера", - передает слова Чалова ТАСС.
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 10:41
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(1)
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 11:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
К конкуренции с Витиньо и Оланаре готов даже одноногий бразилец Абелардо. Причем всегда готов.

sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:37) #
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  •  (2)
online

К конкуренции с Витиньо и Оланаре готов даже одноногий бразилец Абелардо. Причем всегда готов.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: safonas (Сегодня, 11:25) #
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очень хорошее время для тебя, есть возможность показать себя и закрепиться в составе


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:20) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
С этими двумя точно готов.
Регистрация: 3.11.2016
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