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Пресс-служба: игроков "Луча-Энергии" не будут выселять из отеля в Турции

Футболистов "Луча-Энергии" не будут выселять из отеля в Турции. Об этом рассказали в пресс-службе клуба. Ранее сообщалось, что российскую команду могут выселить из отеля в Турции из-за финансовых проблем.

"Проблема с возможным выселением команды из отеля в Турции была, но на данный момент такой вопрос не стоит. Игроки продолжают базироваться в отеле и готовятся к товарищескому матчу", - сказали в пресс-службе.

Также было сообщено, что энергоснабжение тренировочной базы "Луч-Энергии" во Владивостоке полностью восстановлено.

"На данный момент энергоснабжение на базе клуба восстановлено. Никаких проблем нет", - сказали в пресс-службе.

ТАСС
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 13:44
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