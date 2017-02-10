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Пресс-служба: игроков "Луча-Энергии" не будут выселять из отеля в Турции
Футболистов "Луча-Энергии" не будут выселять из отеля в Турции. Об этом рассказали в пресс-службе клуба. Ранее сообщалось, что российскую команду могут выселить из отеля в Турции из-за финансовых проблем.
"Проблема с возможным выселением команды из отеля в Турции была, но на данный момент такой вопрос не стоит. Игроки продолжают базироваться в отеле и готовятся к товарищескому матчу", - сказали в пресс-службе.
Также было сообщено, что энергоснабжение тренировочной базы "Луч-Энергии" во Владивостоке полностью восстановлено.
"На данный момент энергоснабжение на базе клуба восстановлено. Никаких проблем нет", - сказали в пресс-службе.
ТАСС
"Проблема с возможным выселением команды из отеля в Турции была, но на данный момент такой вопрос не стоит. Игроки продолжают базироваться в отеле и готовятся к товарищескому матчу", - сказали в пресс-службе.
Также было сообщено, что энергоснабжение тренировочной базы "Луч-Энергии" во Владивостоке полностью восстановлено.
"На данный момент энергоснабжение на базе клуба восстановлено. Никаких проблем нет", - сказали в пресс-службе.
ТАСС
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