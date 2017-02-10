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Дан Петреску подать жалобу на "Кубань" в палату по разрешению споров ФИФА

Экс-наставник краснодарской "Кубани" Дан Петреску намерен обратиться в палату по разрешению споров ФИФА из-за долгов по заработной плате перед специалистом, информирует ТАСС.

"Кубань" не выплатила ни одной заработной платы ни Петреску, ни его помощникам, ни игрокам Букуру, Гармашу, Шандао и Рабио. Планируем обратиться в ФИФА по этому поводу в самое ближайшее время.

У нас на руках есть решение Российского футбольного союза (РФС), обязывающее команду расплатиться перед специалистом и тренерским штабом. Пока руководство краснодарской команды ведет себя непонятно и не выходит с нами на связь", - заявил агент румынского тренера Николай Пырнэу.

В октябре 2016 года "Кубань" досрочно расторгла соглашение с Петреску, который возглавлял команду с июня.
Теги: Петреску Кубань
Сегодня, 14:48
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№2 Написал: vikdo (Сегодня, 15:22) #
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Цитата: Джонни
А табличку с хэштегом "живи Кубань" таки в руках держали. Дружба дружбой, а табачок врозь.

Так логично же, если "Кубань" не выживет, кто платить будет?)


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«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 15:12) #
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Болеет за:
«Кубань»
А табличку с хэштегом "живи Кубань" таки в руках держали. Дружба дружбой, а табачок врозь.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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