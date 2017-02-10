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Константин Емельянов: ясности с вылетом из Турции пока нет

Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов прокомментировал ситуацию, произошедшую с командой в Турции. Клуб находится в тяжелой финансовой ситуации и пока даже не может решить вопрос с обратными билетами.

– У нас все в том же режиме. В пятницу проводим контрольный матч с "Окжетпесом". В субботу сбор должен был закончиться, но ясности с вылетом пока нет. Ждем как ситуация будет развиваться дальше. Что еще нам остается?

– Деньги не поступили?

– Пока нет.

– С руководством клуба на связи?

– С руководством общается начальник команды. Понятно, что надо заниматься организационными вопросами.

Матч ТВ
Теги: Луч-Энергия Емельянов
Сегодня, 15:06
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