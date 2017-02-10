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15:51
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (1)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (1)
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Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (4)
08:29
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В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
Константин Емельянов: ясности с вылетом из Турции пока нет
Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов прокомментировал ситуацию, произошедшую с командой в Турции. Клуб находится в тяжелой финансовой ситуации и пока даже не может решить вопрос с обратными билетами.
– У нас все в том же режиме. В пятницу проводим контрольный матч с "Окжетпесом". В субботу сбор должен был закончиться, но ясности с вылетом пока нет. Ждем как ситуация будет развиваться дальше. Что еще нам остается?
– Деньги не поступили?
– Пока нет.
– С руководством клуба на связи?
– С руководством общается начальник команды. Понятно, что надо заниматься организационными вопросами.
Матч ТВ
– У нас все в том же режиме. В пятницу проводим контрольный матч с "Окжетпесом". В субботу сбор должен был закончиться, но ясности с вылетом пока нет. Ждем как ситуация будет развиваться дальше. Что еще нам остается?
– Деньги не поступили?
– Пока нет.
– С руководством клуба на связи?
– С руководством общается начальник команды. Понятно, что надо заниматься организационными вопросами.
Матч ТВ
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