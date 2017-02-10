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Арсен Венгер пока не принял решение относительно своего будущего в "Арсенале".

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер по-прежнему не определился по поводу нового контракта с командой, утверждает The Telegraph.

После поражений от "Уотфорда" и "Челси" французский специалист передумал немедленно подписывать соглашение на два года. Венгер намерен дождаться окончания сезона и в зависимости от итогового результата команды дать свой ответ.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 18:06
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