Томас Тухель может возглавить "Арсенал"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может стать сменщиком Арсена Венгера в лодонском "Арсенале", утверждает The Mirror.



По данным источника, немецкий специалист входит в шорт-лист потенциальных тренеров, которые могут возглавить "пушкарей".