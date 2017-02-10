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Томас Тухель может возглавить "Арсенал"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может стать сменщиком Арсена Венгера в лодонском "Арсенале", утверждает The Mirror.

По данным источника, немецкий специалист входит в шорт-лист потенциальных тренеров, которые могут возглавить "пушкарей".
Теги: Тухель Арсенал
Сегодня, 18:20
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