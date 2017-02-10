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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (7)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (7)
11:46
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (7)
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (7)
Матье Вальбуэна пропустит матч с "Генгамом"
Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна не сможет помочь команде в матче 25-го тура чемпионата Франции против "Генгама", информирует L`Equipe.
32-летний хавбек получил травму подколенного сухожилия в поединке с "Нанси" и выбыл ориентировочно на 10 дней. Точные сроки восстановления Вальбуэна станут известны после его сегодняшнего медобследования
32-летний хавбек получил травму подколенного сухожилия в поединке с "Нанси" и выбыл ориентировочно на 10 дней. Точные сроки восстановления Вальбуэна станут известны после его сегодняшнего медобследования
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