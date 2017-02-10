Матье Вальбуэна пропустит матч с "Генгамом"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна не сможет помочь команде в матче 25-го тура чемпионата Франции против "Генгама", информирует L`Equipe.



32-летний хавбек получил травму подколенного сухожилия в поединке с "Нанси" и выбыл ориентировочно на 10 дней. Точные сроки восстановления Вальбуэна станут известны после его сегодняшнего медобследования