Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Ювентус" претендует на Дугласа Косту

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста летом может перебраться в Серию А, утверждает Calciomercato.

Сообщается, что на бразильца, изъявившего желание сменить клуб, претендует "Ювентус".
Теги: Ювентус Коста
Сегодня, 19:02
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.