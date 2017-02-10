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15:51
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (7)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (7)
11:46
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (7)
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (7)
"Ювентус" претендует на Дугласа Косту
Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста летом может перебраться в Серию А, утверждает Calciomercato.
Сообщается, что на бразильца, изъявившего желание сменить клуб, претендует "Ювентус".
Сообщается, что на бразильца, изъявившего желание сменить клуб, претендует "Ювентус".
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