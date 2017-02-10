"Ювентус" претендует на Дугласа Косту

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста летом может перебраться в Серию А, утверждает Calciomercato.



Сообщается, что на бразильца, изъявившего желание сменить клуб, претендует "Ювентус".