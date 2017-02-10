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Антонио Конте: ничего не знаю об интересе "Манчестер Юнайтед" к Виллиану
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал слова полузащитника команды Виллиана о том, что он слышал об интересе к нему со стороны "Манчестер Юнайтед".
"Мне ничего не известно об интересе "Манчестер Юнайтед" к Виллиану. Сейчас для меня это не главный вопрос. В данный момент в центре внимания предстоящая игра с "Бёрнли", на которую я должен выбрать оптимальный состав. Только после этого мы можем думать о будущем", — цитирует Конте Mirror.
"Мне ничего не известно об интересе "Манчестер Юнайтед" к Виллиану. Сейчас для меня это не главный вопрос. В данный момент в центре внимания предстоящая игра с "Бёрнли", на которую я должен выбрать оптимальный состав. Только после этого мы можем думать о будущем", — цитирует Конте Mirror.
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