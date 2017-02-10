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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (8)
"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести летом не более трех-четырех игроков
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба на лето.
"Конечно, мы обсуждаем будущее клуба и понимаем, что у нас, как и у любой другой команды, есть уязвимые места. Но мы также знаем, что у нашего нынешнего состава есть потенциал, у нас хорошие игроки, у многих из которых сейчас идеальный возраст.
Мы не будем увлекаться. Наш клуб предпочитает брать трёх-четырёх игроков, а не шесть-семь. Не ждите от нас бурной трансферной кампании", — цитирует Моуринью Mirror.
"Конечно, мы обсуждаем будущее клуба и понимаем, что у нас, как и у любой другой команды, есть уязвимые места. Но мы также знаем, что у нашего нынешнего состава есть потенциал, у нас хорошие игроки, у многих из которых сейчас идеальный возраст.
Мы не будем увлекаться. Наш клуб предпочитает брать трёх-четырёх игроков, а не шесть-семь. Не ждите от нас бурной трансферной кампании", — цитирует Моуринью Mirror.
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