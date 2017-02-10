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"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести летом не более трех-четырех игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба на лето.

"Конечно, мы обсуждаем будущее клуба и понимаем, что у нас, как и у любой другой команды, есть уязвимые места. Но мы также знаем, что у нашего нынешнего состава есть потенциал, у нас хорошие игроки, у многих из которых сейчас идеальный возраст.

Мы не будем увлекаться. Наш клуб предпочитает брать трёх-четырёх игроков, а не шесть-семь. Не ждите от нас бурной трансферной кампании", — цитирует Моуринью Mirror.
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 20:43
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