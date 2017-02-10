"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести летом не более трех-четырех игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба на лето.



"Конечно, мы обсуждаем будущее клуба и понимаем, что у нас, как и у любой другой команды, есть уязвимые места. Но мы также знаем, что у нашего нынешнего состава есть потенциал, у нас хорошие игроки, у многих из которых сейчас идеальный возраст.



Мы не будем увлекаться. Наш клуб предпочитает брать трёх-четырёх игроков, а не шесть-семь. Не ждите от нас бурной трансферной кампании", — цитирует Моуринью Mirror.