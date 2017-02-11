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"Реала Сосьедад" был сильнее "Эспаньола"
"Реала Сосьедад" взял верх над "Эспаньолом" в гостевом матче 22-го тура первенства Испании.
Чемпионат Испании. 22 тур
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:2
Голы:Вела, 26, Перес, 35, Ильяраменди, 61
"Эспаньол": Лопес - Рейес, Кариколь, Марк Наварро - Хави Фуэго, Хурадо, Рейес, Лопес Сильва, Перес, (Васкес, 83) Морено, Кайседо (Мелендо, 79)
"Реал Сосьедад": Рульи - Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди - Одриосола, Прието, Вела, Сурутуса, Ойарсабаль, (Конча, 90+3), Виллиан Жозе (Хуанми, 9)
Предупреждения: Рейес, 30, Перес, 78, Вела, 85, Сурутуса, 90, Рейес, 90+1.
Чемпионат Испании. 22 тур
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:2
Голы:Вела, 26, Перес, 35, Ильяраменди, 61
"Эспаньол": Лопес - Рейес, Кариколь, Марк Наварро - Хави Фуэго, Хурадо, Рейес, Лопес Сильва, Перес, (Васкес, 83) Морено, Кайседо (Мелендо, 79)
"Реал Сосьедад": Рульи - Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди - Одриосола, Прието, Вела, Сурутуса, Ойарсабаль, (Конча, 90+3), Виллиан Жозе (Хуанми, 9)
Предупреждения: Рейес, 30, Перес, 78, Вела, 85, Сурутуса, 90, Рейес, 90+1.
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