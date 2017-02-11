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17 человек были задавлены на футбольном стадионе в Анголе

В результате давки, произошедшей на футбольном стадионе в Анголе, погибли 17 человек, еще десятки получили ранения, передает Reuters.

Сообщается, что давка возникла из-за футбольных фанатов, которые штурмовали ворота стадиона, чтобы посмотреть матч между местными командами.

"Из-за давки люди просто погибли от удушья. Некоторым пришлось залезать на других. Всего 76 пострадавших, 17 из них погибли", - сказал Эрнесто Луис, директор местной больницы.

Газета.ru
Сегодня, 01:54
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