17 человек были задавлены на футбольном стадионе в Анголе

В результате давки, произошедшей на футбольном стадионе в Анголе, погибли 17 человек, еще десятки получили ранения, передает Reuters.Сообщается, что давка возникла из-за футбольных фанатов, которые штурмовали ворота стадиона, чтобы посмотреть матч между местными командами."Из-за давки люди просто погибли от удушья. Некоторым пришлось залезать на других. Всего 76 пострадавших, 17 из них погибли", - сказал Эрнесто Луис, директор местной больницы.