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Патрис Эвра восстановился от травмы и приступил к тренировкам

Защитник "Марселя" Патрис Эвра восстановился после травмы, передает официальный сайт клуба. Француз получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка Франции с "Лионом" (2:1).

Эвра после прохождения медобследования получил разрешение от врачей преступить к тренировкам под присмотром физиотерапевта. В общую группу 35-летний футболист должен вернуться в ближайшие дни.
Теги: Эвра Марсель
Сегодня, 01:59
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