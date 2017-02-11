Патрис Эвра восстановился от травмы и приступил к тренировкам

Защитник "Марселя" Патрис Эвра восстановился после травмы, передает официальный сайт клуба. Француз получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка Франции с "Лионом" (2:1).



Эвра после прохождения медобследования получил разрешение от врачей преступить к тренировкам под присмотром физиотерапевта. В общую группу 35-летний футболист должен вернуться в ближайшие дни.