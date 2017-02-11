Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Спартак" поздравил Романа Зобнина с днем рождения

Сегодня исполняется 23 года полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину.

"Поздравляем Романа с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе "Спартака"!", - говорится в поздравлении на официальном сайте клуба.

Зобнин выступает за красно-белых с июня 2016 года. За это время он сыграл 20 матчей.
Теги: Спартак Зобнин
Сегодня, 02:21
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 02:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
От Души..Водолей..
Роман..выжигай..
Будь хорошим дядей..
на старости глядя.. smiley
Регистрация: 14.12.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.