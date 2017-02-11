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Игорь Албин: до 1 апреля все работы на "Крестовском" завершим – и это не шутка
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил о темпах завершения работ на стадионе "Крестовский".
– Состоится ли церемония открытия стадиона?
– Мы предложили провести ее губернатору Санкт-Петербурга. Думаю, что она пройдет 23 апреля, в день первого матча «Зенита».
– 1 апреля завершатся все работы. В этот день арену покинет последний строитель?
– Напоминаю, что это день шутки или день дурака. Но до 1 апреля все завершим – и это не шутки. При этом эксплуатирующие организации будут здесь находиться до проведения всех мероприятий, потому что нам очень важно на достойном уровне провести Кубок конфедераций. Под такой организацией подразумеваю "Зенит". Даже сейчас на площадке находятся 80 человек от клуба. А порядка 50 представителей от подрядных организаций будут здесь работать до конца – отвечать за тепло, вентиляцию, водоснабжение, водоотведение, слаботочку.
После завершения Кубка конфедерации нам еще предстоит адаптировать стадион к требованиям чемпионата мира, но это касается не чаши, а только периметра безопасности и временных сооружений. Поэтому работать тут будем до 2018 года.
– Когда стадион будет полностью отдан "Зениту"?
– В течение марта. Но ответственность подрядчиков остается в рамках гарантийного срока. Я настаивал на том, чтобы гарантия на все строительно-монтажные работы и инженерные системы составила пять лет. Все должны нести дисциплинарную и материальную ответственность перед эксплуатирующей организаций, – цитирует Албина "СЭ".
– Состоится ли церемония открытия стадиона?
– Мы предложили провести ее губернатору Санкт-Петербурга. Думаю, что она пройдет 23 апреля, в день первого матча «Зенита».
– 1 апреля завершатся все работы. В этот день арену покинет последний строитель?
– Напоминаю, что это день шутки или день дурака. Но до 1 апреля все завершим – и это не шутки. При этом эксплуатирующие организации будут здесь находиться до проведения всех мероприятий, потому что нам очень важно на достойном уровне провести Кубок конфедераций. Под такой организацией подразумеваю "Зенит". Даже сейчас на площадке находятся 80 человек от клуба. А порядка 50 представителей от подрядных организаций будут здесь работать до конца – отвечать за тепло, вентиляцию, водоснабжение, водоотведение, слаботочку.
После завершения Кубка конфедерации нам еще предстоит адаптировать стадион к требованиям чемпионата мира, но это касается не чаши, а только периметра безопасности и временных сооружений. Поэтому работать тут будем до 2018 года.
– Когда стадион будет полностью отдан "Зениту"?
– В течение марта. Но ответственность подрядчиков остается в рамках гарантийного срока. Я настаивал на том, чтобы гарантия на все строительно-монтажные работы и инженерные системы составила пять лет. Все должны нести дисциплинарную и материальную ответственность перед эксплуатирующей организаций, – цитирует Албина "СЭ".
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