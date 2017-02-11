Сергей Веденеев: видимо, Михаил Кержаков сейчас не соответствует требованиям в "Зените"

Экс-полузащитник "Зенита", чемпион СССР 1984 Сергей Веденеев выразил мнение, что голкиперу питерской команды Михаилу Кержакову стоило покинуть клуб ещё в прошлом году.— Это субъективное решение тренера. По его мнению, Кержаков, видимо, сейчас не соответствует требованиям. В "Зените" много вратарей, Луческу приходится тяжело с выбором. Изначально они все примерно одинакового уровня. Может, есть какие-то нюансы, которые мы не знаем. С экрана я разницы между ними не вижу. Надо ли ему сейчас уходить в аренду? С профессиональной точки зрения, конечно надо уезжает. Стоило сделать это еще в прошлом году.