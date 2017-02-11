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"Челси" летом может отдать в аренду Курта Зума

Защитник "Челси" Курт Зума, который недавно восстановился после тяжёлой травмы, летом обсудит с лондонским клубом вариант аренды, утверждает Daily Mail.

Француз хочет побыстрее набрать былую форму и вернуться на прежний уровень. Для этого Зума хочет регулярно играть. В "Челси" ему такого гарантировать не могут.
Теги: Челси
Сегодня, 09:21
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№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Надо брать в пару к Ивановичу.
Регистрация: 13.08.2015
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