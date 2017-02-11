"Челси" летом может отдать в аренду Курта Зума

Защитник "Челси" Курт Зума, который недавно восстановился после тяжёлой травмы, летом обсудит с лондонским клубом вариант аренды, утверждает Daily Mail.



Француз хочет побыстрее набрать былую форму и вернуться на прежний уровень. Для этого Зума хочет регулярно играть. В "Челси" ему такого гарантировать не могут.