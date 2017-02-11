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"Барселона" и "Реал" могут сыграть товарищеский матч в Майами

"Барселоне" и "Реалу" предложено очным матчем открыть новый стадион "Хард Рок" в Майами, сообщает Marca.

Встреча предположительно пройдёт в рамках традиционного Международного кубка чемпионов. Организаторы намерены сделать из матча "Барселона" - "Реал" настоящий спортивный праздник с большим концертом перед игрой и ярким шоу в перерыве встречи.
Теги: Барселона Реал
Сегодня, 11:16
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