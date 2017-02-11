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Энцо Мареска завершил карьеру футболиста

Экс-полузащитник "Ювентуса" и "Севильи" Энцо Мареска объявил о завершении игровой карьеры, информирует Football Espana.

37-летний футболист выступал за "Верону", но решил покинуть команду, не дожидаясь окончания сезона.
Сегодня, 12:05
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