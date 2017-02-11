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Анхель Ди Мария: не понимаю, как люди могут критиковать Роналду

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария вступился за своего бывшего одноклубника по "Реалу" Криштиану Роналду.

"Не стоит беспокоиться по поводу Роналду. Он в порядке. Он дал "Реалу" столько, сколько все остальные вместе взятые. Он выиграл две Лиги чемпионов, но люди забывают это и всегда требуют чего-то большего. Когда Месси начал забивать меньше, он стал слышать в свой адрес то же самое. Я не понимаю, как люди могут критиковать Роналду", - цитирует Ди Марию Football Espana.
Теги: Ди Мария Роналду
Сегодня, 12:25
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